國發會公布，111年1月景氣對策信號綜合判斷分數為36分，較上月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉呈黃紅燈；領先指標微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長。

111年1月為36分，較上月修正值減少2分，燈號由紅燈轉呈黃紅燈。9項構成項目中，股價指數、製造業營業氣候測驗點皆由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少1分；其餘7項燈號不變。

另外，領先指標不含趨勢指數為102.08，較上月下降0.06%。同時指標不含趨勢指數為103.16，較上月上升0.32%。落後指標不含趨勢指數為105.18，較上月上升0.62%。

國發會表示，外需部分，隨全球經濟保持回升步調，加以5G通訊、高效能運算、物聯網等新興科技應用需求擴增，推升傳產及科技產品需求續強，帶動1月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，國內疫苗覆蓋率提高，以及農曆年前消費商機帶動下，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。

展望未來，出口方面，由於創新科技應用及數位轉型加速擴展，出口動能可望維持；惟近日俄烏軍事衝突擴大，對全球經貿之後續影響仍待觀察。投資方面，國內外半導體供應鏈持續深化在台投資，綠能、台商回台投資持續擴增，均有助推升國內投資動能；惟地緣政治衝突情勢加劇、全球疫情尚未平息，供應鏈瓶頸問題未解，加以主要國家貨幣政策調整進程，均增添未來不確定性，仍須審慎關注，並妥為因應。

股價指數、製造業營業氣候測驗點各減少一分，因處於門檻值的邊緣，以致變燈號。個別構成項目說明如下，貨幣總計數M1B變動率：由上月12.7%減至10.9%，燈號續呈黃紅燈。股價指數變動率：由上月25.0%減至17.2%，燈號由紅燈轉呈黃紅燈。工業生產指數變動率：由上月下修值9.3%減至9.2%，燈號續呈黃紅燈。非農業部門就業人數變動率：由上月-0.36%減至-0.41%，燈號續呈藍燈。海關出口值變動率：由上月29.1%減至19.9%，燈號續呈紅燈。機械及電機設備進口值變動率：由上月17.4%增至21.8%，燈號續呈紅燈。製造業銷售量指數變動率：由上月上修值7.6%減至7.4%，燈號續呈黃紅燈。批發、零售及餐飲業營業額變動率：由上月9.9%增至12.0%，燈號續呈紅燈。製造業營業氣候測驗點：由上月上修值104.1點減至103.9點，燈號由紅燈轉呈黃紅燈。

領先指標不含趨勢指數為102.08，較上月下降0.06%。7個構成項目經去除長期趨勢後，2項較上月上升，包括外銷訂單動向指數、工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘5項較上月下滑，分別為：實質半導體設備進口值、實質貨幣總計數M1B、股價指數、建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點。

同時指標不含趨勢指數為103.16，較上月上升0.32%。7個構成項目經去除長期趨勢後，3項較上月上升，包括批發、零售及餐飲業營業額、非農業部門就業人數、電力(企業)總用電量；其餘4項較上月下滑，分別為：製造業銷售量指數、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、工業生產指數。

落後指標不含趨勢指數為105.18，較上月上升0.62%。5個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月上升，包括失業率、製造業存貨價值、全體金融機構放款與投資、金融業隔夜拆款利率；僅製造業單位產出勞動成本指數較上月下滑。

烏俄地緣政治，多少受到影響，如先前台股震盪，尤其金融市場是容易受到波動，以及信心面比較領先性，這兩方面是需要關注，且基期也是蠻高的，但烏俄兩國，對台灣貿易的整體來往相對沒有這麼高，台灣的外貿，以及餐飲、零售等內需還是相對熱絡進行，目前對台灣實質面看不到影響，但仍存在不確定性。而台灣主要還是在油價、大宗等物價上需要擔憂，不過大宗品、能源等影響，政府有啟動穩定機制政策，如大宗營業稅等等，都有助於穩住物價，政府今年全年預估在2%以下。

國發會總體表示，這個月景氣對策信號，三個紅燈、五個黃紅燈，分數雖然少了兩分，但都在燈號上緣，整體景氣還是相當的好。對於未來還是景氣穩健成長的看法，不過基期越來越高，進入高原期，挑戰也越來越大。