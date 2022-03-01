聯發科(2454)5G天璣再添新兵，最新發佈天璣系列5G行動平台的輕旗艦兩款新品，天璣8100和天璣8000，採用台積電(2330)5奈米製程，天璣8000系列支援聯發科天璣5G開放式架構，搭載天璣8000系列的智慧手機即將於市場上亮相，瞄準逐漸成長的5G高端市場。

聯發科無線通訊事業部副總經理陳俊宏表示，繼天璣9000旗艦5G行動平台發布之後，聯發科技天璣家族再添新成員，滿足日益增長的高端市場需求。天璣8000系列承襲天璣9000的技術優勢，以優秀的性能和能效表現、多領域前瞻技術，助力高端手機提升使用者體驗。

天璣8100與天璣8000行動平台均採用高能效台積電5奈米製程、八核心CPU架構設計。天璣8100搭載4個主頻高達2.85GHz的Arm Cortex-A78核心，天璣8000搭載4個主頻為2.75GHz的Cortex-A78核心。兩個平台均搭載Arm Mali-G610 MC6 GPU和聯發科 HyperEngine 5.0遊戲引擎，帶來高能效表現、更持久的遊戲時間、以及出色的高幀率。此外，這兩款行動晶片均支援四頻道LPDDR5記憶體與UFS 3.1快閃記憶體，提供超高速資料傳輸的功能。

天璣8000系列支援該公司天璣5G開放式架構，手機客戶可利用此架構差異化產品功能，為不同客群量身訂做的5G手機，天璣8000系列整合聯發科技第五代AI處理器APU 580，在多媒體、遊戲、拍照、錄放影等應用中帶來高能效體驗。天璣8000系列的MediaTek Imagiq 780 ISP，處理速度高達每秒50億畫素(5GP)。