市場持續關注烏克蘭情勢，以及美方的制裁措施，指數上午漲跌反覆。然午後市場重拾風險偏好，汽車股帶頭領漲。

周二香港恆生指數收漲48.69點或0.21%，為22761.71點。國企股(H股)漲29.11點或0.36%，為8053.04點。

中國公布製造業PMI數據，表現優於預期，提振市場樂觀信心。

汽車股上漲3.7%；理想汽車漲10.6%，小鵬汽車漲5.8%，廣汽漲1.8%。中國汽車協會發布報告，指今年中國汽車銷量預計增加5%，其中乘用車增加7%，新能源車增加42%，達500萬輛。

另外在美國上市的蔚來汽車正採取同股不同權模式，並將於下周四赴港股掛牌上市。

內房股彈升，融創中國升10.5%，世茂集團升6.6%。

煤炭股大漲7.2%；兗礦能源漲6.2%，兗煤澳大利亞漲22.2%。

俄鋁大跌14.2%；該公司周二上午公告，由於黑海周邊地區的物流和交通挑戰，暫停位於烏克蘭的一家氧化鋁工廠的生產。短期內該地區生產受影響，但不會對集團的鋁生產造成廣泛影響。