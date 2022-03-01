普鴻(6590)今天召開董事會，通過去年度財報，2021年合併營收4.69億元，年增14.9％，稅後淨利1.01億元，年增25.6％，歸屬母公司業主淨利0.85億元，全年營收及獲利創下史上新高，每股稅後盈餘4.64元。其中，第四季營收1.31億元，歸屬母公司業主淨利0.28億元，單季營收及獲利也都創新高。預計今年4月發放現金股利3.8元，現金殖利率5.76％。

普鴻2021年營運主要貢獻來自銀行核心系統的轉換及金融業因應Fin Tech的需求，帶動普鴻在財金、票交相關平台支付產品及在資安的需求持續增長。全年毛利率維持在46％，主要來自於客戶數與維運服務量的增加，進而帶動提升維運與訂閱服務營收的比重占比及毛利率成長，並達到經濟規模經營模式。

轉投資的子公司捷智商訊(6816)去年1月18日掛牌登錄興櫃，捷智商訊在金融業監理科技(RegTech)、洗錢防制及法規報表等項目皆為領導品牌。近年來積極投入人工智慧(AI)技術的研發，使得公司整體營收及獲利表現持續成長。公司除提供銀行業資訊服務外，更跨足保險業、證券業、投信業等金融相關產業，預期將可爭取更多機會並創造更高市占率，亦為普鴻資訊帶來營運綜效。為擴大產品及應用平台市占率，普鴻資訊2021年6月投資華致資訊，以提供製造業資訊服務，期望普鴻資訊應用平台能跨業成長。

今年普鴻資訊針對技術人員大幅度加薪，並積極培育本土金融資訊人才，近年深入學校，透過論壇、課程、獎學金、實習等面向， 2021年與6所大專院校合作，推行多場演講，包括國立台灣科技大學、國立東華大學、國立中山大學、國立高雄大學、淡江大學、國立台北科技大學等。

看準未來元宇宙中龐大的資安需求，普鴻將於2022年推出新一代硬體亂碼化伺服器（HSM），在商業模式上，推出「安控即服務」（SaaS）訂閱制，能配合客戶彈性財務規畫部署，同時提供優於國外廠商的全天候在地服務，並大幅減輕維運人員的工作。普鴻資訊「安控即服務」，除已於玉山銀行柬埔寨分行使用外，並於今年2月與印尼第二大銀行正式簽約合作，有機會再擴大海外市場。

今年普鴻除深耕於支付應用、金融應用及資訊安全，並著墨於金融法規報表、營運報表等相關領域和服務。產品開發政策亦隨著市場的需求，經由ProFEP微服務容器化、安控技術升級與國際化、加解密產品國際化使得自有產品品質和技術在質與量逐年都能明顯的成長，進而成為持續及穩定的業務收入來源。此外，加強跨領域客戶的經營和推廣，透過強化關聯企業銷售及參與智慧法遵策略聯盟，致客戶範圍從銀行業擴大至保險業、證券業、投信業及製造業等。