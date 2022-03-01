廣達旗下伺服器自有品牌雲達參加在西班牙巴塞隆納舉辦MWC，以「加速5G x AI轉型：無限連結推動智慧未來」為主題，展出最新雲端、網路與5G端到端解決方案，主推先前在台亮相的5G Open Lab和OmniPOD 5G企業專網解決方案，包括與合作夥伴共同打造的最新5G公網資料中心／基站、5G私網解決方案與實際應用案例，以及多款邊緣運算伺服器。

雲達表示，與合作夥伴打造，最新5G公網資料中心／基站和5G私網解決方案及實際應用案例。合作夥伴包括Aarna Networks、Benetel、Coretronic Intelligent Robotics Corporation（中光電智能機器人）、DZS、Far Field Telecom、Intel（英特爾）、LILIN（利凌企業）、Microsoft（微軟）、Motivitee Inc.、Panasonic 台灣（台灣松下）、PTC、Radisys、Red Hat（紅帽）、Robin.io、達明機器人與Wind River等。

雲達表示，5G Open Lab和OmniPOD 5G企業專網解決方案將是本次展覽的亮點。雲達與英特爾合作打造5G Open Lab，提供5G企業專網及端到端的測試環境，協助客戶縮短產品上市時間，並改善使用者經驗，而OmniPOD 5G企業專網解決方案則是由核心網、接入網及網管系統所組成，不僅符合多項國際電信標準，更具備高頻寬及可調式資料傳輸速率，可驅動智慧製造、智慧醫療、智慧城市等多項應用。