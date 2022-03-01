新年伊始，CSD中衛為祝福大家白色情人節快樂，3月4日起，一口氣推出六款「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，將在屈臣氏、康是美、台中分子藥局、誠品、微風及city super等實體通路，及PChome、momo、博客來、PINKOI等電商通路開賣。至於實體通路配貨數量及款式，依門市為主。

這二年，中衛用色彩創造動人的力量，設計近百款彩色口罩，鼓舞廣大受疫情影響的民眾。在這後疫情時代，世界動盪不安仍未止歇，中衛特地一口氣推出六款白色口罩，運用白色帶給人們安定及平和的心理感受，希望安撫受驚的心靈。

中衛行銷部經理周令怡表示，時尚圈稱白色為「No Color」，今年全球色彩權威Pantone將白色列為2022倫敦與紐約春夏時裝週的流行色，表達出對簡樸與內在平靜的渴望。在疫情紛擾時刻，中衛希望白色口罩能帶給人們內心寧靜的感受，回歸初心，帶出嶄新的篇章。

「SIMPLY WHITE」白色口罩，均搭配白色耳繩，分3D及平面兩款，材質一樣透氣舒適。另外的「SIMPLY WHITE-ISH」系列，則配上彩色耳繩，「-ISH」是一些些、稍微的意思。白口罩搭配「麥飯石灰」、「炫霓紫」、「月河藍＋夜幕灰」及「夜櫻粉＋夜幕灰」等4種彩色耳繩，透過耳繩變化，在全白口罩映上不同的美。

上述全系列，均採用全白外盒打印浮雕字體，3D口罩外盒上還有特殊壓紋，更添細節質感。全部30片盒裝，平面款售價260元，3D款售價350元。「SIMPLY WHITE」是30片純白色口罩，「SIMPLY WHITE-ISH」則分單色耳繩及雙色耳繩兩組，一盒2色各15片；而耳繩顏色呈現在外盒上，易於分辨。

3月14日白色情人節將至，有句話說，難忘的情人，如同天上的白月光。戴上白色口罩，彷彿與白月光更近了。

中衛為祝福大家白色情人節快樂，3月4日起，中衛「SIMPLY WHITE」白色系列口罩，將在屈臣氏、康是美、台中分子藥局、誠品、微風、city super等實體通路，及PChome、momo、博客來、PINKOI等電商通路開賣。至於實體通路配貨數量，及款式依門市為主，商品販售詳細訊息，請關注中衛官方臉書粉絲團。