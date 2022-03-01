嘉義市政府鼓勵危險或老舊建築物辦理重建，目前全市有24件申請獲准案件，並辦過1梯次研習課程，由專家來授課，全部免費，3月4日開辦第2梯次研習，有意參加者可洽詢（05）2294838市府建市發展處都更科危老重建駐點人員郭小姐。

市府都發處表示，內政部於2017年5月10日頒布《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，有多項獎勵重建措施，鼓勵耐震係數不足的老舊房子重建。

市府都發處副處長黃世賢表示，《危老條例》提供容積獎勵、房屋及土地稅賦減免等獎勵措施，鼓勵民眾申請危老拆除重建，目前有24件經過危老初評、認定及申請審核獲得核准函的案件，獲核准後可開始依序申請建照，進行重建作業。

黃世賢指出，重建完成的房子依所申請的獎勵措施可以獲得獎勵，例如房屋稅、土地稅減免最多10年，或是容積率優惠獎勵等，且因疫情影響施工進度，市府於2020年、2021年對已開工的建案，自動展延建照期限1年。

市府都發處表示，為了讓更多不動產建築專業人士相關從業人員及民眾，認識危老重建相關法規，市府與長榮大學輔導團隊日前舉辦危老重建研習課程，有營建署官員、土木技師、長榮大學講師來講課，約50名學員參加，反應熱烈。

3月4日將舉辦第2梯次危老重建研習課程，全程免費，歡迎有重建需求的市民、或有興趣的營建及土地房屋相關從業人員報名參加。