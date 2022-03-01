評鑑項目包括咖啡的含水率、瑕疵點，杯測部分包括香氣、酸度、醇感、風味、餘韻、甜感、平衡感、乾淨度、一致性等。（公所提供／吳建輝南投傳真）

南投縣魚池鄉平均海拔在700公尺左右，鄰近日月潭有豐沛的露水及霧氣，環境相當適合咖啡樹生長，特殊的地形與氣候造就了特殊的咖啡風味。（公所提供／吳建輝南投傳真）

南投縣魚池鄉特殊的風土氣候，孕育品質絕佳的咖啡，早在2011年就有台灣選手用魚池的咖啡豆，參加日本虹吸世界盃勇奪亞軍，讓魚池咖啡在國際嶄露頭角，而魚池鄉公所每年主辦「日月潭精品咖啡豆評鑑」，透過比賽交流提升國產咖啡品質，今年賽事即日起至8日開放報名，各路好手摩拳擦掌，準備爭奪冠軍寶座。

南投縣魚池鄉平均海拔在700公尺左右，鄰近日月潭有豐沛的露水及霧氣，環境相當適合咖啡樹生長，特殊的地形與氣候造就了特殊的咖啡風味，前段乾淨、順口、果酸風味，中斷厚實，後段則會回甘，甚至驚動「咖啡教母」娥娜努森 (Erna Knutsen) 特地走訪魚池。

魚池鄉長劉啟帆表示，魚池鄉不僅只有紅茶，還有高品質優良的精品咖啡，因為特殊的地理環境，讓霧氣壟罩咖啡樹，露水滋潤葉片及果實，創造出魚池特有的咖啡風味，為了更提升魚池咖啡的品質與能見度，舉辦咖啡評鑑，過去也曾邀集世界各國的咖啡達人到訪，與魚池咖啡農交流。

劉啟帆說，評鑑最大目的並非分出高下，主要是希望購過評鑑讓在地咖啡農能夠互相切磋交流，透過業界專家與咖啡杯測師，來傳授農友栽種、烘焙等經驗，借鏡大家的經驗互相交流，來提升鄉內整體咖啡品質，創造更大的競爭力。

劉啟帆說，評鑑項目包括咖啡的含水率、瑕疵點，杯測部分包括香氣、酸度、醇感、風味、餘韻、甜感、平衡感、乾淨度、一致性等，只要是在魚池鄉境內種植的咖啡農，即日起至８日可以至公所農經課報名，檢附報名表、報名費、土地權狀影本或土地謄本，非個人土地須附土地租賃契約或同意書等，歡迎大家來挑戰。