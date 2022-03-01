中華職棒33年開幕戰將於4月2日在台中洲際棒球場開打，將上演去年總冠軍戰戲碼，由中信兄弟出戰統一獅，為全新賽季揭開序幕。另外，今年還加入台東球場，全新完工的新竹球場將在下半季正式亮相。

本季例行賽共有300場賽事，每隊出賽120場，各有60場主場，各隊相互對戰30場。4月2日舉行開幕戰，隔日台南棒球場首戰由獅隊出戰味全龍，兄弟則繼續在洲際迎戰富邦悍將。

富邦新莊主場首戰安排在4月4日與兄弟交手，4月5日樂天桃猿回到桃園大本營對戰兄弟。4月8日澄清湖棒球場首戰，由獅隊與桃猿交手。4月15日龍隊迎來本季首場主場賽事，在天母球場迎戰樂天桃猿；今年天母棒球場放寬使用限制，在平日周二至周四也能進行比賽，開打時間為晚間6點05分。

而每年中職球團都會回饋東部球迷，台東棒球場暌違14年再度迎來中職賽事，將在5月24、25日由兄弟擔任主場，與桃猿展開2連戰。5月27日至29日，桃猿繼續來到花蓮棒球場與獅隊進行3連戰。

下半季賽程將於7月15日開打，全新完工的新竹棒球場也將在7月22日正式亮相。龍隊自7月22日至24日，在新竹主場與悍將展開3連戰。今年中職例行賽事共安排在全台11座棒球場舉行，包含全新整建完工的新竹棒球場及相隔十多年再度迎來中職例行賽事的台東棒球場。

另外，中職二軍例行賽也將於4月5日登場，開幕日由桃猿二軍與兄弟二軍在中信園區棒球場交手，另一地則由悍將二軍在嘉義市棒球場對上獅隊二軍，全季總計200場，各隊共40場主場，每周安排8場賽事，開賽時間為下午2點。