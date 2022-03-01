今年大學學測成績今天放榜，而今年是首次新課綱，新題型，題目偏難，全國考生成績普遍下跌。桃園市私立復旦高中校方表示，學測全國自然組全國滿級分人數僅114位（去年595位），社會組全國滿分人數也只有68位（去年187位），而復旦高中自然組4位58級分，社會組2位59級分，表現不俗。

校方表示，全校共48位同學達4科55級分，達頂標（全國考生前12％)有269位，佔全校考生的48％，預計均可錄取醫學系、台大、清華、陽明交大等一流名校。