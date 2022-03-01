大學學測放榜 桃園復旦高中表現不俗 17:052022/03/01 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大學學測放榜桃園復旦高中表現不俗。（校方提供／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年大學學測成績今天放榜，而今年是首次新課綱，新題型，題目偏難，全國考生成績普遍下跌。桃園市私立復旦高中校方表示，學測全國自然組全國滿級分人數僅114位（去年595位），社會組全國滿分人數也只有68位（去年187位），而復旦高中自然組4位58級分，社會組2位59級分，表現不俗。 校方表示，全校共48位同學達4科55級分，達頂標（全國考生前12％)有269位，佔全校考生的48％，預計均可錄取醫學系、台大、清華、陽明交大等一流名校。 學測數學A爆難考 嘉義高中2名學生仍滿級分 被數學A害慘！59級分可望上台大醫 創史上最低 #全國 #復旦高中 #級分 #表現不俗 #自然組 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大學學測放榜 桃園啟英高中成績亮眼 17:092022/03/01 生活 學測成績出爐 竹南君毅中學廖崇閏考出最高級分 16:172022/03/01 生活 學測成績揭曉 中興高中成績大幅進步 19人50級分以上 17:592022/03/01 生活 三年前越級打怪模擬考59級分 今學測全科滿級 14:472022/03/01 生活 新課綱首屆學測放榜 57級分有望拚醫科 14:122022/03/01 生活 學測成績公布 全中教：不要放棄任何有利機會 11:272022/03/01 生活 大學學測數A超難 台南一中37人滿級分 15:002022/03/01 生活 清水高中今年表現優異 透過特殊選才錄取多所大學 17:442022/03/01 生活 明道中學首屆新課綱學測 學霸六科全滿90級分 14:342022/03/01 生活 2022全國身障運 台中打造酷運動不遺餘力 04:102022/03/01 地方新聞 數學A超級難 滿級分人數引關注 04:102022/03/01 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。