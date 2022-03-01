北市府搶人大作戰，推出「千萬要結婚」抽獎活動，議員許家蓓質疑，只是抽現金、禮券，根本無法增加結婚率，即使有提高結婚數量也只是暫時性，應該加強政策面。北市民政局長藍世聰對此回應，不敢說這個政策就可以解決所有問題，都做一點，一點一點加起來會有幫忙。

市府動支第二預備金1000萬元，推出「千萬要結婚、結婚送千萬」活動，只要今年在台北市登記結婚，就有愈多中獎機會，月月抽5萬120名、每季加碼抽10萬20名、年度大獎加碼抽20萬10名。

北市副市長黃珊珊表示，北市人口陸續下降，疫情關係使每年少1000對新人結婚，千萬要結婚是搶人大作戰計畫首部曲，二部曲是提高生育獎勵金，三部曲則是居住正義，包括推動社宅、補貼、減稅，讓年輕人可以在台北生養。

民政局提醒，今年1、2月在台北市登記結婚的新人，雙方或其中一方戶籍不在台北市，還是有抽獎機會，只要在3月4日前完成遷入戶籍，都可參加抽獎。依照去年結婚統計數據，共有1萬1131對，換算下來約有1.3％中獎率，第一次月月抽預計在3月10日抽出。

不過，許家蓓質疑，去年民政局提出結婚送家電構想後，又說要做台北市交友APP，現在改動支1000萬二備金辦抽獎，她肯定市府想提升結婚率的美意和決心，但好像一直用錯方法。

許家蓓說，根據統計，北市平均每1年都減少1000多對結婚，結婚率也是節節下降，更從2020年開始跌破千分之5 ，民政局必須找出原因，了解為何愈來愈多民眾選擇在新北或桃園登記結婚。

她認為，如果只是抽現金、禮券根本無法增加結婚率，即便真的提高了結婚數量，也只會是暫時性的，民眾終究會把戶籍遷到外縣市，市府應該從政策面去加強，而不是辦這種一次性的活動，花了1000萬納稅錢卻達不到效果。

對此，民政局長藍世聰回應，不敢說這個政策就可以解決所有問題，但都做一點，一點一點加起來會有幫忙，誘因的推動不是為了抽獎結婚，也代表政府在鼓勵生育的用心。