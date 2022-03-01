為尋求台灣、美國與印度三方合作契機，外交部今天表示，我駐印度代表處、美國駐印度大使館及印度醫療非政府組織「醫療之聲」，2月25日在印度首都德里以實體及線上混合方式共同舉辦GCTF「數位醫療協作」國際工作坊。這是GCTF首次在南亞地區舉辦海外活動，也是首次為印度量身打造的國際工作坊。

此次活動由我國駐印度代表葛葆萱、美國駐印度大使館代辦Patricia A. Lacina、印度政府醫學研究委員會國際醫療局長Mukesh Kumar分別在現場及線上共同主持開幕儀式，印度傳統醫藥部國務部長Munjapara Mahendrabhai以預錄方式致詞。

葛葆萱致詞時分享台灣全民健保制度及運用大數據與科技對抗COVID-19疫情的績效，期許國際合作探索印度發展數位醫療新契機。美國Lacina代辦稱讚台灣完善醫療體系及捐贈大量關鍵防疫物資參與全球夥伴合作抗疫，樂見台灣貢獻專業深化區域醫療夥伴關係。

印度醫學研究委員會國際醫療局長Mukesh Kumar以視訊致詞，肯定台灣參與美國及印度合作潛力。印度傳統醫藥部國務部長Munjapara Mahendrabhai也在錄影致詞中感謝工作坊所提供的新思維與機會，期待印度、美國、台灣三方共同透過機會之窗攜手合作。

此次的工作坊分兩場次探討數位醫療體制及醫療器材產業的合作契機，我方由台北榮民總醫院副院長李偉強、長庚醫院腎臟科暨腎臟研究中心主任田亞中、中原大學教授張雍以視訊連線與談。

印度現場則有印度衛生部、電子資通訊部、國發會、印度醫業界、醫材產業界、美國及理念相近國家駐印度大使館官員計40餘人出席實體活動；另有台美衛生專家，以及印度與南亞地區國家的醫業界人士約250人線上與會，交流氣氛熱絡。