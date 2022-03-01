俄烏戰爭不斷升溫，美國加緊援助烏克蘭，並派出多位前軍事與安全官員訪台，表達對台灣的支持。軍事專家們表示，對台攻擊比起對烏克蘭困難得多，但是美國對台戰略模糊立場應重新考慮改變為戰略清晰，才是最有效的嚇阻方式。

《美國之音》指出，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，代表團成員包括前美軍參謀長聯席會議主席麥克．穆倫（Mike Mullen）與另4位前國防與安全官員。台灣國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，美國傳遞出安撫印太盟友的信號，台灣應展現出堅決自衛的決心。

蘇紫雲說，現在所謂的戰略模糊，官方文件不會說協防台灣，可是從官員用語展現的是要協防台灣，這是一種外交藝術。當然台灣希望可以走向清晰，這是嚇阻侵略的最有效方式。

報導說，五角大廈認為俄羅斯入侵烏克蘭進展緩慢主要原因，是後勤補給不足與烏克蘭的強硬反抗。目前估計有12萬俄軍入侵了烏克蘭，發起了380次彈道導彈和巡航導彈攻擊。美國華府智庫戰爭研究院（ISW）的報告指出，俄羅斯原先預計用少量兵力摧毀烏克蘭防禦系統的戰略已經失敗，目前正在重新調整，準備面對規模更大、更困難且更持久的戰爭，可能會調動更多空軍和火炮，包括用重火炮攻打基輔。

蘇紫雲認為，俄軍在第一階段太過輕敵，妄想重複二戰中德國攻擊法國的模式，但現在冰雪融化不適合機械部隊行動，可以看到俄軍在高速公路被擊毀。俄羅斯用精準彈藥攻擊烏克蘭城市，希望打擊其民心士氣，快速投降，現在看來普京的賭博失敗了。

軍事專家亓樂義則指出，俄空降兵此次在離基輔約25英里的安東諾夫機場實施了失敗的空中突擊作戰，中國可能會引以為戒。俄羅斯想用突擊空降的方式奪取機場，從外線直接插入烏克蘭心臟地帶實施斬首行動，但是沒有成功，整個烏克蘭沒有一個城市被完全拿下來，制空權好像也沒有。這種打法效力最高、但是風險最大，中國如果想要複製，越海垂直機降難度非常大。

俄空降兵此次在離基輔約25英里的安東諾夫機場實施空中突擊作戰失敗，未能完全對基輔的斬首行動。圖為俄軍襲擊安東諾夫機場後的空照圖。（圖／路透）

美國《大眾機械》雜誌觀察員、日裔軍事評論員凱爾．溝上(Kyle Mizokami)撰文指出，外界認為中國過去將大規模空襲作為登陸台灣的方式之一，安東諾夫機場戰役可能會讓中國認清空襲的風險，加大建設兩棲戰艦。

蘇紫雲指出，相比於烏克蘭，台灣在地緣戰略和地形方面具有優勢，結合國防資源，有很大機會阻止解放軍的軍事冒險。第一，戰場形態不同，烏克蘭是地面戰，台灣是海空戰場，防禦方法不同；第二，潛在盟友介入台海問題比較輕鬆，海空作戰是科技為主，協防風險較低；第三，因為有海峽，必須兩棲登陸，這個過程台灣有很大的機會防禦成功。