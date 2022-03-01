大學學測1日放榜，桃園私立啟英高中表現不俗，其中學生鄭敏薰報考自然組科目4科58級分，同時報考社會組科目也考59級分，加上在校成績第一名，不旦篤定進入醫學系第二階段面試，也可望進入台灣大學，表現優異。

鄭敏薰說，父親是醫師也想繼承衣缽走上行醫之路，會同時報考自然與社會組科目，希望給自己多一點機會，考得好也能鼓勵其他人。而今年第一次以108課綱出題，花時間找尋大量多元的題目練習一定要動手算，而從小培養閱讀習慣也很重要，對於108課綱中的新式素養題會比較擅長。

另位學生黃永勳報考社會組4科58級分，他的父親國中時病逝，媽媽有憂鬱症，家庭僅靠姊姊半工半讀維持生計，他體恤家人辛勞，高中選讀啟英拿了50萬元獎學金，國文、社會都滿級分的他，分享社會科不要靠硬背，複習時拿一張紙寫出自己的重點，重新思考消化過後就成為自己的知識。他則以台大文發商科系為目標，希望以後成為一名會計師。