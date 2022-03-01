遠傳發放現金股利每股3.25元 配發率116% 17:042022/03/01 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遠傳（4904）於1日舉辦法說會，並公布2021年盈餘將於2022年發放現金股利每股3.25元，配發率116％，以1日收盤價70.2元計算，股息殖利率4.6％。 遠傳上周五宣布吸收合併亞太電信，1日早盤開出，亞太電股價直接跌停開出鎖死一直至收盤。法人分析，遠傳將發行新股3.57萬張收購亞太電，以上周五遠傳股價核算約斥資247億元，亞太電信折價出售持股，使得亞太電1日股價開盤即跌停鎖死至收盤，遠傳股價開盤即上揚、收盤漲約1.3％，創近兩年股價新高。 陸股午後走揚 上證指數漲0.8％ 能源價飆 3月天然氣電業用戶漲10％ #遠傳 #上揚 #亞太電 #股價 #收盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》5個月新低 日2月製造業PMI縮至52.7 11:082022/03/01 財經 人民幣在岸價升破6.31 續創近四年新高 16:592022/02/28 財經 新遠傳 2023營收戰千億元 04:102022/02/28 產業．科技 低價吃到飽賣到今天 申辦量暴增 04:102022/02/28 財經焦點 人民幣中間價調升208點 創近4年來新高 10:292022/03/01 財經 甩開俄烏戰火干擾 台股資金回籠 收盤大漲近250點 13:352022/03/01 財經 邊境鬆綁 觀光餐飲股迎曙光 04:102022/03/01 證券．權證 人民幣中間價升124個基點 創近四年新高 11:162022/02/28 財經 《電子零件》川湖營運看俏 外資喊價509元 12:162022/03/01 財經 對俄制裁加劇 油金價格再度飆高 22:402022/02/28 財經 漢磊2022年獲利衝 中信投顧看好翻倍成長 16:292022/03/01 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。