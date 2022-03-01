遠傳（4904）於1日舉辦法說會，並公布2021年盈餘將於2022年發放現金股利每股3.25元，配發率116％，以1日收盤價70.2元計算，股息殖利率4.6％。

遠傳上周五宣布吸收合併亞太電信，1日早盤開出，亞太電股價直接跌停開出鎖死一直至收盤。法人分析，遠傳將發行新股3.57萬張收購亞太電，以上周五遠傳股價核算約斥資247億元，亞太電信折價出售持股，使得亞太電1日股價開盤即跌停鎖死至收盤，遠傳股價開盤即上揚、收盤漲約1.3％，創近兩年股價新高。