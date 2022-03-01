允文允武的台中一中學生翁子祁，今年學測前100天還參加黑豹旗棒球賽擔任投手，以130公里球速備受矚目，而學測也大放異彩，跨組拿下4科57及58級分佳績。他說，「運動時認真運動、讀書時認真讀書」，獨門高分祕訣是做「錯誤筆記」，鎖定各科做答錯誤題目，整理出正確觀念筆記，在大小考前強化複習，效果很好。

翁子祁從小熱愛棒球，參加社區棒球隊，家人鼓勵棒球運動，但不支持走入專業球員，他就讀一中時即加入棒球社擔任投手，高二起參加黑豹旗全國高中棒球賽，除社團每周2次固定練球時段，還常自發性練習。他說，如果練球太累當天就早睡，相對地也要早起讀書，不能以累當藉口。

翁子祁去年初因練球造成右肩受傷，長達6個月養傷後，11月底距學測僅剩約100多天，他堅持出賽黑豹旗棒球賽，上場投了3場多賽事，他說：「高中最後出賽，一定要參加」，賽中以平日水準130公里球速，表現驚豔全場。

「投入運動，可增加專注力及體力！」翁子祁說，「運動時認真運動、讀書時認真讀書」，此外，他在高三全面複習時，開始製作各科「錯誤筆記」，將曾作答錯誤的題目，整理出簡要正確觀念，於大小考試前再加強複習；對於須背誦的內容，則動手多寫幾次能加強記憶。

他在學測跨考，成績都很亮眼，國、英及社會各15級分，數A是13級分、數B為15級分、自然14級分，4科分數在57級分及58級分。他說，他對商管學院很有興趣，不過，因常有運動傷害，如有機會選醫學系，他也想嘗試念骨科。