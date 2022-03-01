彰中數理實驗班黃柏學是環境知識王，熱血的他還曾號召同學自費下鄉陪伴偏鄉學童，在遊戲玩樂中學習。這次考出4科60分，立志要當醫師。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大學學測今天公布成績，並開放考生上網查詢，今年數學A被認為是史上最難，頂標10級分、前標8級分都是各科最低，全國僅789人數A滿級分、比例不到1％，而彰中就占了12人，數理表現優異。另外彰女也有98人單科滿級分，頗為亮眼。

彰化高中表示，這次報考自然組、社會組中，各有1人總成績達60分。國、英、數A、自4科總成績達頂標有85人，而採計國、英、數B、自4科總成績則有158人在50級分以上，占全年段應屆考生人數30％，總計有211人達50級分以上、可錄取頂大以上校系。

彰安國中畢業的黃柏學，就讀彰中數理實驗班，曾號召同學暫時告別舒適圈、自費下鄉陪伴偏鄉學童一起遊戲、學習，也曾拿下2019年環保署與教育部合辦的環境知識競賽王全國第一；這次他考出4科60分，立志想行醫救人。

彰女李絜綾考出數A滿級分，她在國中時期就展現出對數學的熱愛，大同國中畢業後放棄就讀台中一中科學班，選擇就讀彰女，之前已先透過特殊選才管道錄取台大數學系。

彰女校長陳香妘表示，學測成績公布後，將安排學生場次的選填志願說明，輔導室歷年來已建立錄取大學校友備審資料庫，提供學生參考；校方也依往例會邀請相關專家學者，依據類群進行學生模擬面試，並著面試服裝，以精進面試表現。對於選擇醫學、中醫、牙醫的同學，安排醫師及相關專家學者進行特訓。