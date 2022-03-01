百萬YouTuber「理科太太」去年12月跟理科先生（John）離婚，結束5年夫妻關係。恢復單身後，她將重心放在育兒與事業，近日在社群平台更新照片，難得秀出充滿女人味的一面，讓網友看得臉紅心跳，掀起熱議。

理科太太昨（2/28）在IG有感而發地寫道：「你通常什麼時候想要變得更好？我聽過很多人的答案是『失戀之後』。無論你的答案是什麼，變成更好版本的自己，可以是追尋，可以是療癒。」照片中，理科太太留著褐色及胸中長髮，臉上施抹淡雅妝容，氣色看起來很不錯，更絕的是，她一改過往保守、休閒的穿搭風格，大膽換上深V粉色針織衫，渾圓半球呼之欲出，網友看了超驚豔，紛紛留言笑虧：「胸口越來越低就對了」、「要出乃玩了」、「你的衣服怎麼了，我好像看到長輩出來了」、「首次驚見如此性感的理科太太」、「我的重點完全被某個地方吸引住了」、「這衣服有誠意，鼓掌」、「真的越來越美」。

不僅如此，理科太太還在IG限時動態PO另一組辣照，起先用一張側臉大頭貼試水溫：「有人也覺得理科太太最近變漂亮了嗎？」再隨著動態的推進公開完整照；畫面中，理科太太身穿純白的細肩帶背心，側身挺出傲人曲線，她靦腆的表示：「說自己變漂亮有點不好意思，用一張害羞的照片結尾，跟我一起走在變美之路上吧。」

事實上，這不是理科太太首度展現身材，她曾在去年9月拍攝廣告時，只穿潔白的細肩帶上衣入鏡，超兇的體態瞬間一覽無遺，當時引起熱烈的迴響；這次再度祭出性感辣照，網友依舊買單，成功製造話題。