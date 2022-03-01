國發會今公布1月景氣對策信號綜合判斷分數為36分，較上月修正值38分減少2分，燈號由紅燈轉呈黃紅燈；領先指標微幅下跌，但同時指標持續上升，顯示國內景氣仍處穩健成長；不過，俄烏開戰，不僅國際油價一度漲破100美元，小麥、玉米等大宗原物料也上漲，國發會表示，俄烏戰爭將對物價產生更大的壓力。

面對物價壓力上漲，國發會經濟發展處處長吳明蕙認為，新台幣表現強勁，薪資也有調整，加上政府吸收部分漲幅等措施，期望將物價壓力衝擊降至最低。

吳明蕙表示，雖然俄羅斯、烏克蘭距離台灣遙遠，貿易往來的重要性相對不高，但地緣政治衝突加劇，首當其衝是股價指數的震盪；而今年各機構對油價預測值也提高，企業在市場壓力下，也會多備一些存貨或提高庫存量；此外，俄烏軍事衝突擴大，對全球經貿的後續影響仍有待觀察。

我國出口暢旺、投資熱絡、餐飲與零售表現活絡，主計總處上周預測今年經濟成長率為4.42％，吳明蕙解讀，顯示我國外貿表現非常好，現階段來看，俄烏戰火還不至於對我國經濟實體面造成影響。

在全球疫情尚未平息，供應鏈瓶頸問題未解，加上俄烏戰爭情勢影響，吳明蕙認為，均增添未來不確定性，也會影響主要國家貨幣政策調整進程，國發會將審慎關注，並妥為因應。

隨全球經濟保持回升步調，加以5G通訊、高效能運算、物聯網等新興科技應用需求擴增，推升傳產及科技產品需求續強，帶動1月貿易、生產及金融面指標持續擴增；內需部分，國內疫苗覆蓋率提高，以及農曆年前消費商機帶動下，批發、零售及餐飲業營業額較去年同期擴增。