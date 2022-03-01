李怡芸／台北報導

台灣國際紀錄片影展（TIDF）1日揭曉本屆「傑出貢獻獎」得主，頒發給長期投入紀錄片製作、研究與教育的李道明，表彰其對台灣紀錄片發展及論述的諸多貢獻。李道明謙稱，能專注於自己有興趣的工作，是值得安慰與歡欣的事。

「李道明對台灣紀錄片的貢獻，可以說是多面向的。他既是坐而言的論述者兼教育者，也是起而行的創作者。」TIDF評審委員指出，作為創作者，李道明從台灣解嚴前後制式化的影像中突圍，豐富了台灣紀錄片的多元性；作為學者與教育者，李道明在大學院校任教近40年，其著作《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》，更是探索紀錄片的必讀專書。

李道明1953年出生於新竹，大學期間曾任電影雜誌《影響》主編，後來至美國費城天普大學攻讀廣播電視電影藝術碩士，成為台灣首位赴美專攻紀錄片的學者和創作者。他自1980年代開始從事影像製作，導演紀錄片、劇情片、動畫片、教育資訊影片及電視節目，並成立「多面向工作室」，帶領團隊大量拍攝紀錄作品，題材包括台灣歷史與社會、環境保護，以及原住民生活和文化等，為解嚴前後的台灣土地留下重要見證。

在美留學期間李道明便以紀錄片《愛犬何處歸》和動畫片《開天》獲得金穗獎。1986年，他記錄泰緬邊界難民營處境的《殺戮戰場的邊緣》，獲頒金馬獎最佳紀錄片；同時他策劃了一個電視紀錄片系列「蛻變中的台灣」，企圖呈現1980年代末期台灣轉型時期政治、經濟、文化等各個領域的變化過程，最終完成《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》以及《人民的聲音（環保篇）》，後者並獲得1991年金馬獎最佳紀實報導片。

李道明是台灣最早接觸原住民題材的創作者，自1988年與胡台麗合作《矮人祭之歌》以來，陸續攝製《蘭嶼觀點》、《排灣人撒古流》、《末代頭目》、《路，TSUENU》等一系列作品。

李道明對於紀錄片的推廣及教學亦卓然有成。他先後任教於中國文化大學、清華大學、台灣藝術大學、台南藝術大學、台北藝術大學、香港浸會大學等，近40年的教學生涯，培育許多影視產業新血，更透過教學和論文發表，不斷論述紀錄片的定義，影響了這一代的紀錄片工作者。

李道明得知獲獎後，表示自己從80年代製作長篇紀錄影片、紀錄片歷史與製作的教學與研究，到90年代台灣紀錄片研究、教育推廣、補助、製作、影展放映、國內及國際巡迴推廣等全方位的事務，見證了紀錄片製作與研究在臺灣生根、茁壯，終於在21世紀開花結果的歷史進程。

今年TIDF將放映李道明於2003年導演的紀錄片《離鄉背井去打工》，同時將舉辦「叩問真實：關於紀錄片的幾個難題」論壇。