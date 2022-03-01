行政院長蘇貞昌今天至立法院針對日本核食進口進行專案報告，國民黨立委林德福質詢，若解禁福島食品仍無法加入CPTPP，是否外交部長跟經濟部長應該要辭官？蘇貞昌解釋，解禁福島食品不是為了加入CPTPP而去妥協，如果沒有像CPTPP會員國的高標準，連門都沒有，更別說要加入。

林德福質詢，2月18日CPTPP會議沒有討論台灣入會問題，這樣解禁福食等努力的妥協是否化為烏有？若解禁福島食品仍無法加入CPTPP，那經濟部長王美花跟外交部長吳釗燮是否應該負起政治責任，請辭下台。

蘇貞昌說，「我們不是為了加入CPTPP去妥協」，如果沒有達到CPTPP會員國的高標準，「那連門都沒有，更別說要加入」，解禁福島食品後，已經是跨越最大障礙，還有很多要努力的地方，解禁福島食品跟加入CPTPP不是對價條件。

林德福也問王美花，究竟有沒有機會加入CPTPP，王美花說，「當然是有機會」，但是如果福島食品的問題都不能解決，那再去講要加入會更困難，目前日本食品只要符合食安，就用國際標準、科學證據來處理。