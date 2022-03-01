俄羅斯對烏克蘭開戰，掀起民眾對現行兵役制度的討論，立法院法制局建議政府適時恢復徵兵制，國防部長邱國正也表示，台灣並沒有廢除徵兵制，現在是募徵並用，以募兵為主。根據一份網路民調顯示，有7成網友認為應該延長徵兵制役期，同時有超過6成網友對台灣目前的防衛能力沒有信心。

入口網站《YAHOO》以「你認為台灣是否需要延長徵兵制役期？」為題，進行網路投票，投票時間為3月1日至4日，截至1日下午5點，已有超過3千名網友參與投票，結果顯示，認為「是，應延長為2年」的網友有42.6%；「是，應延長為1年」28.5%；「否，維持目前4個月」8.3%；「否，應縮短役期」2.6%；「否，應取消徵兵制」7%；另外有11%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

全民不分性別，應接受軍事訓練或後備救護訓練的部分，有35.7%網友表示非常同意，還算同意25.5%，不太同意11.9%，非常不同意16.9%，另外有10%網友沒表示明確意見。

至於對台灣目前的軍事防衛能力有是否信心，非常有信心的網友有7.1%，還算有信心17.9%，不太有信心29.8%，完全沒信心36.6%，另外有8.6%網友沒表示明確意見。

此外，關於延長役期的問題，邱國正說，現在出現延長到1年、1年2個月、1年5個月到1年半，都可以納入討論，但他現在並沒有定見。他指出，當初從徵兵變成募兵，一方面是財力問題，另一方面是平日養兵少、實用兵多，當初役期2年或3年，現在募兵都4年以上，以戰力來看，孰強孰弱，不就分析出來。