過去一周，地緣政治風險推升油價一度挑戰每桶100美元價位，西德州（WTI）與布蘭特（Brent）原油期貨分別上漲4.51％與4.09％。在台股交易、與布油期連動的期街口S&P布蘭特油正2（00715L）今（1）日股價收在17.13元大漲2.7％，獲得三大法人買超13130張。

然而，街口投信指出，油價短線拉升反應的是俄烏緊張關係以及美歐等國對俄羅斯的制裁升級所致，中長線油價更需關注的仍是基本面供需狀況。

俄烏衝突演變至今，美國、歐盟和英國宣布新的金融制裁和出口管制措施，但沒有對原油和天然氣貿易採取嚴格措施，因終止能源貿易的行動會對美、歐等國現階段產生巨大影響。

街口投信分析，而俄羅斯一直是主要的原油和天然氣供應國，在無法排除俄羅斯可能會通過減少能源出口來回應制裁措施下，短線油價上行風險仍存。

供需方面，新冠疫情全球每日新增確診數持續下滑，隨著各國放寬限制措施朝向恢復正常生活，全球跨國移動限制的逐步鬆綁將是原油強勁需求最大助力。

另外，本周三OPEC+將召開會議，OPEC+可能仍維持其逐步增產計畫。而此前國際能源署（IEA）發表月報指出，OPEC+供應持續短缺，未能達到產油目標，顯示OPCE+閒置產能面臨挑戰。

街口投信表示，俄烏情勢發展持續影響短期油價走勢，暫時掩蓋油價強力的基本面支持因素，包含疫情緩解將帶動的需求前景、產油國供給力道有限與美國政策抑制頁岩氣開採等因素，上述基本面因素都將主導油價後市表現。