交通部航港局與台灣港務公司成立滿10週年，2012年交通部進行航港「政企分離」體制改革，將前四個港務局合併改制成立交通部航港局及台灣港務公司，航港局職司原各港務局航政及港政之公權力業務，港務公司則導入企業化精神，專營港埠經營業務，除有效提升港口營運效能及服務，也帶動航港及地方產業發展。

交通部長王國材1日指出，在各國疫情環伺的危機中，讓世界從海運看見台灣，航港局營造優質航運環境；港務公司則以企業化的精神致力於提升港口營運效能及服務，都對台灣海運發展功不可沒。

航港局長葉協隆說，將持續以強化航運及港埠安全為基礎，全面優化海運「客」、「貨」服務主軸，加速推動藍色公路十年發展整體規劃與航運產業優化升級方案，在「航港黃金三角」的架構下，達到我國航運永續發展的目標。

港務公司董事長李賢義也表示，除戮力打造優質之港埠設施與經營環境，對推動自由貿易港區招商引資、台灣港群綠色港埠、智慧轉型計畫亦非常重視，藉與航港局共同舉辦十週年慶活動，傳達下個十年台灣海運要做世界領航者。

港務公司指出，過去新冠肺炎疫情籠罩全球，一度衝擊上下游供應鏈與海運航班調度等運作，但在協調、努力下，2021年台灣港群貨櫃量創下1545萬TEU歷史新高，營收更締造208億元新猷。並且計劃於將於2022、2023年分階段完成高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫，交付長榮海運營運，可望為高雄港提升450萬TEU以上作業能量，為未來發展奠定良好基礎。

不只本業，水岸觀光方面，港務公司也與地方政府及國內外業者合作，如2018年台中港首座大型購物商場「三井Outlet」開幕營運、同年在高雄棧貳庫亮麗重生、2020年全台首座水平旋轉橋「大港橋」也在高雄正式啟用，另外在2021年完成安平港水岸複合觀光遊憩區招商，其他如基隆、蘇澳及花蓮等國際商港，亦積極推動水岸觀光發展，皆展現港務公司在水岸開發與招商的努力。

此外，港務公司迄今已成立7家轉投資事業，業務範圍涵蓋港勤、物流、土地開發、離岸風電人才培訓與零組件吊裝運輸等，並配合政府新南向政策，與業者合作拓展海外業務版圖。