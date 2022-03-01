墓園結合AR虛擬實境，看見天堂異想世界。（向恆達提供／廖志晃南投傳真）

皇穹陵紀念花園，推出AR虛擬實境體驗。（廖志晃攝）

墓園也有「元宇宙」，名間鄉皇穹陵紀念花園，引進AR虛擬實境，透過手機掃描就可以看見鳳凰、海洋世界等虛擬景觀；總經理向恆達表示，希望讓民眾掃墓慎終追遠之際，能增添一點趣味，兒孫輩也樂於前往敬拜祖先。

元宇宙成為熱門話題，皇穹陵業務總經理邱淑慧，因而構思利用虛擬實境，運用於人生的終點，讓送行者安心，因此創造出《回天堂．家》的天堂異想世界體驗，更是全台首創的墓園奇幻之旅。

《回天堂．家》由擔任文創公司執行長、已故藝人豬哥亮的兒子謝順福，以人生終點站角度發想策畫，在園區內透過手機掃描，就可以進入奇幻異想世界，包括鳳凰凌空、彩蝶飛舞、海洋世界、企鵝及小萌虎、還有法輪和小沙彌等虛擬世界。

向恆達指出，近年來，他觀察到清明節掃墓的民眾中，年輕人變少了，因為他們覺得每年到同一個地方，做相同的事很無聊，過18歲就不想去掃墓了，那與國人慎終追遠的傳統背道而馳，可能是世代傳承的警訊。

因此，皇穹陵引進虛擬實境體驗，希望能夠冥陽兩利，祖先感受兒孫的敬拜，晚輩祭祖時，也能有不同的體驗，讓一般人忌諱的墓園，擺脫陰森的感覺，增添一點趣味的氣氛；果然推出後，許多人在皇穹陵與虛擬實境拍照、打卡，也成為話題。

向恆達表示，《回天堂．家》異想世界體驗6項主題，從即日起延續到清明節後的4月17日，後續還會推出不同的主題內容，維持新鮮感，也讓民眾有不同的體驗。