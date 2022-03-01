面對新賽季的到來，知名電競大廠的網銀國際 1日宣布，旗下閃電狼職業電競隊，與知名痠痛貼布大廠正光製藥，跨界合作，透過正光招牌舒緩產品，替加緊訓練的選手們，舒緩痠痛疲勞，為奪冠之路，做足準備。3月1日起，凡在「佑全保健藥妝&健康人生藥局」，購買正光製藥任一商品，即贈「狼來貼．正光勁絲膏」聯名貼布，數量有限，贈完為止。

閃電狼職業電競隊攜手正光製藥，推出「狼來貼」舒緩貼布，肩頸僵硬、腰背痠痛，已經成為現代人的文明病，對於每天需要訓練12小時以上的電競選手而言，更是常態。

享譽半世紀的台灣老品牌-「正光製藥」，嚴選天然配方製作產品，是家喻戶曉的漢方酸痛藥品，品牌秉持傳承與創新的精神，與閃電狼職業電競隊經營理念不謀而合。本次在電競圈投入資源，成為閃電狼職業戰隊的贊助商，無疑為全力備戰2022的選手們，注入強心針！

閃電狼團隊照顧選手身心健康與日常需求，除Red Bull能量飲提供外，也不定期安排健身課程、運動按摩預防健護及美髮沙龍的合作，積極推動跨界合作，從裡到外照顧選手生活；此次與正光製藥攜手，提供閃電狼選手正光金絲膏、舒緩貼布及滾珠棒等各項常態產品，加強舒緩選手日常訓練的疲勞與痠痛不適，向冠軍之路邁進！

此外，雙方更共同打造「狼來貼．正光勁絲膏」聯名貼布，在復古包裝下，融入閃電狼視覺的嶄新設計，重新詮釋品牌形象，該產品於去年底首次在閃電狼粉絲見面會亮相，搭配現場活動限量發送，隨即吸引新世代粉絲目光、造成社群討論。

為回饋廣大的民眾，正光製藥偕同閃電狼職業電競隊與連鎖藥局通路三方合作，自3月1日起，只要在「佑全保健藥妝＆健康人生藥局」購買正光製藥任一商品，即贈「狼來貼．正光勁絲膏」聯名貼布，數量有限，送完為止！歡迎前往消費，也別忘了為閃電狼加油。