俄羅斯侵略烏克蘭的炮火猛烈，戰爭持續延燒來到第六天。這場戰役讓普丁見識到烏國已不再是昔日的懦弱，全國齊心齊力死守家園，當局更是積極教學人民製作汽油彈自保。近期網路上就流傳一段烏克蘭妹子驚險抗俄行動，丟汽油彈時反遭火勢波及，搞得自己整隻手臂都燒起來，讓大批網友看了都替她捏把冷汗。

英國《太陽報》（The Sun）報導，當時一群人開車駛向俄軍坦克，沿途先是一片咒罵聲，而該名女子就坐在副駕駛座備好自製汽油彈，當雙方正式交鋒，女子在擦肩而過時點燃手中的汽油彈直朝著坦克扔去。不妙火勢太過猛烈，影片可以看到她的整隻手臂也跟著著火，甚至波及到車內。不過該名女子絲毫不畏懼，急忙撲滅火苗，幸好沒有造成任何大礙。從另一個角度看，汽油彈確實瞄準到坦克，只見左側遭火勢紋身冒出熊熊火光，小客車趕緊駛離。

Have you ever seen a drive by Molotov cocktail? pic.twitter.com/95MehQaXRT — Travis Allen  (@TravisAllen02) February 28, 2022

Drive by molotov cocktail attack on Russian equipment in Berdyansk pic.twitter.com/ocjvKE2myU — marqs (@MarQs__) February 27, 2022

烏克蘭當局提供自製「莫洛托夫雞尾酒」（Molotov Cocktails）的汽油彈的教學，更告訴大家俄軍坦克的致命弱點，可以攻擊前擋風玻璃、出入口、觀測窗、引擎蓋等地方。影片一出，推特上網友也紛紛讚嘆這位女漢子的賣命行徑，留言說道「太威了…」、「難以置信妳太帥了!!!」