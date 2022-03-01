1名網友日前邀姐姐到家中烤肉，姐姐一進家門看到桌上1罐玫瑰鹽破口大罵「你不知道我對玫瑰過敏嗎？我吃到玫瑰的東西會死啦」，要求換鹽巴，而該網友瞬間傻眼兼翻白眼，他向姐姐解釋玫瑰鹽沒有玫瑰成分，只是色澤相似才取此名，其他網友則笑說「這姐姐智商堪慮」、「你姐有事嗎」。

該網友在臉書「爆廢公社」上發文表示，他日前邀請親姊姊到家中烤肉，當時桌上擺放著1名玫瑰鹽和肉，沒想到姊姊一進家門看到桌上直接怒罵「喂！你要用玫瑰鹽嗎？沒有其他的鹽嗎？你不知道我對玫瑰過敏嗎？我吃到玫瑰的東西會死啦」，讓眾人相當傻眼。

網友的姐姐看到桌上1罐玫瑰鹽破口大罵「你不知道我對玫瑰過敏嗎？」要求換鹽巴，而該網友解釋玫瑰鹽並沒有玫瑰成分。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，他當下忍住情緒，向姊姊解釋「那個是名稱而已，不是玫瑰」，內心則是翻了無限個白眼，姊姊還回「你確定嗎，你不要到時候害死我」；其他網友則笑說「你姐的智商」、「你姐有事嗎」、「玫瑰鹽是海鹽」、「那不就每個人家裡的馬桶裡，都養了一隻『馬』」。

據悉玫瑰鹽的粉紅色澤，來自裏頭含有微量的鉀，矽，磷，釩和鐵，而非有「玫瑰」成分，屬天然色澤，又稱作喜馬拉雅鹽，是一種產自巴基斯坦東部旁遮普省克烏拉鹽礦的石鹽，可食用也可用於裝飾用途，如鹽燈，價格約是一般食鹽的20倍。