遠傳(4904)今(1)日舉辦法說會，去年每股獲利2.8元，展望今年，未計入合併亞太電(3682)下，遠傳預估營收、獲利將持續成長，另外，合併後，亞太電超過90%的基地台均能與遠傳整併。

遠傳2021年第四季合併總營收為242.83億元，年成長率達6.5%；合併稅息前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為72.53億元，年成長率達5.1%；稅後淨利為19.74億元，稅後每股盈餘為0.61元，年成長率達4.7%。

遠傳2021全年合併總營收為853.20億元，年成長率達7.3%，創近9年新高；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為新台幣281.70億元，年成長率轉正達2.1%；稅後盈餘為91.24億元，每股盈餘2.8元，年成長率高達9.2%。2021全年營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，分別為103.7%、102.5%和109%。

遠傳2021年月租型用戶數穩定成長、流失率持續創新低，遠傳客戶每月平均貢獻度(ARPU)持續居電信業之冠；自2021年3月起ARPU和行動服務營收年成長率領先同業雙雙轉正，更繳出平均用戶ARPU年增1.5%、行動服務營收年增轉正達1.4%的。

遠傳5G用戶數穩健攀升，超過80%的5G用戶申辦999元以上資費，續約用戶資費平均提升超過20%，挹注ARPU成長。遠傳目前已完成9700餘5G站台建置，人口覆蓋率超過90%，預計2022年底將突破97%。

遠傳上周與亞太電簽署合併契約，遠傳為存續公司，預計發行3.57億新股合併亞太電。遠傳表示，亞太電頻譜與遠傳均相連，合併後能發揮加倍連續頻寬優勢，將雙方連續2600MHz-TDD頻段整合為40MHz的5G頻譜，和遠傳原有3.5G的80MHz組成業界最大5G頻寬120Mhz，讓用戶全網體驗再升級。

雙方合併後，將會有超過920萬用戶，將擴大遠傳5G升級和數位加值服務潛在會員規模、加速營收成長。亞太的固網服務、資通訊整合經驗和鴻海(2317)集團豐沛資源，與遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術、遠東集團跨領域資源結合，將發揮全方位綜效。

另外，雙方合併後，亞太電超過90%的基地台均能與遠傳整併，遠傳也將持續透過優異的節電技術、能源管理系統，達成節能減碳。

展望2022年，遠傳釋出財測，在未計入合併亞太電下，預估2022年全年合併總營收將成長4.1%、達887.89億元；合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)將成長8.1%，達到304.49億元；稅後盈餘為92.20億元，預估每股盈餘(EPS)為2.83，年增率為1.1%。資本支出部分，預估2022年全年資本支出為111億元，較2021年5G建置高峰之121億元為低。

此外，遠傳維持穩定股利發放政策，今年預計發放每股現金股利3.25元。