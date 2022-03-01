資安服務廠商安碁資訊（6690）董事會通過110年度合併財務報表，全年度營收8.52億元，創歷史新高，營業淨利1.04億元；稅後純益8685.3萬元；每股純益5.11元。董事會通過擬配發每股現金股利3.7元，股東會預計將在5月27日舉行。

安碁資訊吳乙南總經理表示：110年安碁資訊接連贏得臺北市政府資通安全專業委託服務案以及財政部財政資訊中心整合性資安監控中心建置案，兩案合約總值近兩億，整體專案在產業拓展上，由於金管會推動金融資安行動方案政策，金融業營收成長63%是成長幅度最大的產業。另外在維運科技OT(Operation Technology)的業務上也取得民營化能源公司在汽電以及海港的三年法規遵循、檢測以及OT監控，從原有負責的ISAC(資訊分享分析)的能源、交通、水利相關的國家關鍵基礎設施OT專案進一步擴大關鍵基礎建設落實在企業OT資安布局的實踐。

安碁資訊為拓展企業營運價值，追求股東權益最大化，成立子公司安碁學苑進行資安專業人員的培育；同時考量資訊安全到雲端架構規劃的整合服務，透過100%股權取得宏碁雲架構股份有限公司，結合雙方資源與技術人員的互補，發揮資源整合綜效，擴大客戶群，有利於未來整體營收規模的增長。

安碁資訊吳乙南總經理強調：未來持續推廣資安防護服務到更廣大的產業，針對不同的企業特性，提供初階和進階的資安檢測，加強企業內部的資安防禦力；同時創造通路銷售的業務模式，突破目前線性投資跟獲利的等比關係。此一新業務的布局，讓安碁資訊除了擁有豐富資安防禦能量以及管理經驗外，更可以增加銷售夥伴，擴大資安服務生態系統，提升資安服務的創新價值，成為企業最信賴的合作夥伴，並朝資訊安全最佳守護者的願景前進！