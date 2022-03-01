台灣資生堂社會關懷美容中心於台北高雄皆有設立。（資生堂提供）

將「美力創新讓世界更好」視作使命的資生堂正式邁入150週年，今年品牌以專業化妝技術為根基，研發可自然遮蓋斑點、傷疤、燒燙傷、凹凸不平與膚色不均等各種深度肌膚困擾的完美無痕肌系列，今年品項在3月全面升級，全新「完美無痕肌PERFECT COVER」系列添加多重濾光粉末N，透過光線技術完美校色，有著優異的遮瑕效果與自然感妝效，潔淨美容配方Clean Beauty以可追溯、安心無毒的成分研發，大幅降低對環境傷害與肌膚負擔，為地球的永續性盡一份心力。完美升級後的完美無痕肌系列，以更舒適的質地與持妝力，幫助深受肌膚困擾所苦的朋友，都能因外在變得美麗，進而使心靈得到正面能量。

2009年起，台灣資生堂將日本資生堂已推行多年並深受好評的「社會關懷美容活動」引進台灣，轉眼十餘年，作為資生堂社會關懷彩妝專用商品的完美無痕肌系列全新升級，推出完美無痕肌粉底MC，針對太田母斑、血管瘤、褐色色斑(暗沈、斑點、黑眼圈)或者肌膚凹凸不平(痘痕、傷疤、燒傷傷疤)等都能完美修飾；完美無痕肌粉底(白斑專用)VC，添加麥拉寧色調粉末，是一款能有效修飾白斑的液態式粉底；完美無痕肌蜜粉ＭＶ(N)則特別添加防止肌膚乾燥粉末，在提升持妝效果、創造透明肌膚同時，也能預防肌膚乾荒。因應一般粉底難以掩蓋的斑點、傷疤或癌症治療副作用的肌膚狀況，完美無痕肌系列都能明顯修飾與改善，卸妝也無須擔心；具備乾濕兩用特性的完美無痕肌潔顏油(N)添加睫毛膏卸除成分，可溫和溶解卸除彩妝，通過敏感測試，對肌膚無負擔，資生堂集團為了向全球傳達一致性的社會形象，全新完美無痕肌系列包裝配置資生堂企業標誌，象徵品牌友善環境從心出發。

資生堂完美無痕肌粉底MC 20g，1150元。（資生堂提供）

獻給有深度肌膚困擾的朋友 資生堂完美無痕肌系列為愛而生

1945年第二次世界大戰末期，在廣島與長崎原子彈爆炸後，有許多日本人遭受到灼傷之苦。日本資生堂為了幫助有著肌膚深層困擾的人們稍稍緩解內心的痛苦，於1956年開發了「資生堂遮瑕膏」。1995年後更運用資生堂本業的專業化妝技術，研發可自然遮蓋斑點、傷痕、燙傷痕跡、凹凸不平、膚色不均等各種肌膚困擾的「完美無痕肌粉底」系列，致力於「以遮瑕彩妝來提升生活質量(Quality of Life)」之社會關懷美容活動。

2006年日本資生堂在東京•銀座設立了專業設施「資生堂社會關懷美容中心」，並以此處為中心，在日本國內約380處的化妝品專賣店、百貨商店、醫療機構等地方開始社會關懷美容活動。2009年將觸角延伸至亞洲，在上海、香港及台灣等地也展開相關活動。希望藉由資生堂社會關懷美容活動，將化妝的力量帶給有需要的朋友，以實現幫助社會上的人們變得幸福為目標。

有別於一般企業對弱勢團體的幫助多半僅限於救濟、捐款、呼籲或關懷，資生堂更加希望能運用自身本業，來擔負起企業社會責任。在日本已行之有年的「社會關懷美容活動」，除了針對銀髮族、身心障礙者、情緒方面有困擾者等舉辦「美容講座」，以及為紓解女性生產前後與更年期前後的身心壓力，獻上專業的護膚療程外，獲得最多迴響的就是針對肌膚有深度困擾的朋友所做的懇談與化妝諮詢技術服務。

在台灣，資生堂社會關懷美容活動持續與皮膚科醫師合作講座，同時也為病友會提供諮詢說明服務。其中，更與台大醫院陳明庭教授一起到偏鄉作聯合義診，並與陳明庭基金會合作幫助血管瘤的朋友走入人群。未來也會持續與高雄癌症基金會等機構合作，期盼能協助更多需要幫助的朋友。