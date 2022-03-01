108課綱首屆學測今放榜，薇閣高中在號稱史上最難數學的學測考題中，蟬聯佳績，7位同學取得滿級分的優異成績，令人驚豔，數學資優班的王璿徹、連子力、陳柏睿、陳仲廉、黃浩禎是國英數A自4科60滿級分；而社會組王冠傑、陳彥蓉則是國英數B社4科60滿級分拿下優異成績。

薇閣中學指出，王冠傑是個喜歡探索、理性思考的人，由於對社會弱勢及法律時事議題的熱忱，促使他從自然科學班轉到社會組班，並在學校「社會探究與實作」與「多元選修」課程中，開拓豐富視野；導師曾冠喆表示，王冠傑個性細心，他觀察到疫情下台北遊民的困境，並發起義賣捐助給台灣芒草心慈善協會，用行動展現高中生的在地關懷。

薇閣中學表示，王璿徹樂於接觸新穎事物，平時習慣瀏覽各領域新聞，關注科技、國際趨勢、流行文化等多面向新知；王璿徹在高一時錄取中研院及清華大學人才培育計畫，並在陽明大學教授實驗室，進行間質細胞MSC免疫調控的相關研究，更積極學習程式語言、AI、虛擬實境領域，他期許以「行善」為要，在醫學領域履行康德的「定言令式」，以科技結合臨床研究，為醫界貢獻心力。

薇閣中學指出，陳仲廉是個專注力極高，積極認真的全方位學習者，更是競賽常上的常勝軍，生物學科能力競賽獲得北市二等、全國三等獎殊榮，並在化學奧林匹亞獲得金獎；連子力則是個恭謙有禮、溫文儒雅的學生，但破解數學時的眼神，卻是銳利有神。

薇閣中學表示，陳柏睿則經常擔任衛生環保股長，想讓班上同學有個乾淨的學習環境，柏睿積極樂觀，面對挑戰，總是笑容以對，從小學至高中，一路參加科展，並代表學校參加台北市賽，奠定對自然的熱愛，更取得多益950分金色證書、校內英文寫作比賽第一名等成績，展現英文程度。

薇閣中學指出，黃浩禎是因數學老師的啟發，發現了數學的奧秘與樂趣，也在數學奧林匹亞拿到PR98的佳績，堅信「數學乃科學之母」，未來希望成為一名小兒科醫師；陳彥蓉則是同學眼中人緣極佳的學科小老師，樂於分享所學，她堅定未來朝財經科系方向邁進，一步一腳印。

數學資優班導師曾麗蓉表示，在今年108課綱新型考題的考驗與數學極高難度的同時，學生能展現實力，發揮平時的冷靜與專注，高穩定性的表現，相信在未來的二階挑戰，必能發揮潛力。