財政部去年11月承諾立法院委員將在3月提出囤房稅的修法評估報告，該報告近期出爐。根據財政部的評估報告顯示，僅只有台北市贊成調高非自住住家用房屋稅率3.6％；其餘的縣市皆反對；不過卻有11縣市贊成調高房屋稅率下限1.5％。

根據報告顯示，財政部調查個地方政府對於調整房屋稅率看法，方向包含調整非自住住家用稅率，包含調高上限3.6％、調高下限1.5％，調降自住住宅和公益出租稅率1.2％等方向。

結果顯示，僅台北市認為應維護居住正義合理非配社會資源與量能課稅為由，贊成調高非自住住家用上限。其餘以難獲議會支持、已經研議差別稅率，調整之後可能房東會轉申請為非住家的非營業用稅率2％來規避稅負為由反對。

至於調高下限1.5％的部分，有11個縣市贊成，包含桃園市、台中市、高雄市、台南市、宜蘭市、新竹市、苗栗縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣與澎湖縣，贊成者大多認為，可以擴大自住與非自住房屋的稅率，落實居住正義；但是反對調整下限者則認為，對於非自願性持有多屋者房屋增稅，恐怕引起爭議，或者將成本轉嫁承租者，卻對抑制囤房效果有限。

對於調降自住房屋稅率1.2％，有4 個縣市贊成包含台北市、台中市、台南市及連江縣，18個縣市反對，主要是因為恐怕會引起稅損；調降公益出租者稅率，則有3縣市贊成包含台北市、台中市及連江縣，認為符合居住正義、19縣市反對，也是因為稅收減少影響地方財政。

根據財政部評估，如果調降自住用房屋稅率每0.1％，全國稅捐收入會減少25億元；如果調降全國單一自住房屋稅率，每降0.1％，其餘自住房屋仍維持現行1.2％，稅損為11億元。