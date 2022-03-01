110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽經過一天休兵後，28日繼續8強複賽賽程，台灣藝大和台灣師大纏鬥40分鐘，台師大最後一波進攻廖偉皓外線壓哨球命中，但裁判看了回放判定有踩到三分線，只能算兩分球，最終台藝大81比80險勝，目前2勝2敗，台師大則是複賽階段苦吞4連敗。

台藝大暌違5季重返UBA公開男一級8強，但複賽首戰奪勝卻也傷了外籍生阿拉薩（右手掌骨裂）及大二後衛余維豪（右腳踝扭傷），雖然戰力吃緊，但先發主力曹薰襄努力負起學長帶領學弟的重任，28日對台師大上半場就狂轟20分，下半場在手感稍稍降溫下改成串連球隊攻勢，助攻隊友喬納森、黃濬彥等人搶分，助台藝大將落後的分數追回。

台藝大教頭葛記豪指出，這場比賽是五五波的機會，對於最後的防守，其實球隊平常練球也都模擬過類似情形，但這場比賽還是沒守成功，讓對手出手並進球，只是運氣夠好、對方腳踩到了一點點線，不用多打5分鐘延長賽。

曹薰襄此役打滿40分鐘，為台藝大貢獻27分、8籃板、8助攻，從小常打街頭籃球賽，加上小時候身材不高大，練就獨特的出手節奏，在母親詢問打球多年是否有打職業的想法後，他也決定未來繼續挑戰更高層級賽事，坦言在台藝大現任總教練葛記豪指導下，兩個偏執的人互相激盪，教練也在幫他改個性、打球方式等調整、成長許多。

台灣藝大喬納森20分。（大專體總提供）