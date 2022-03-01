宏達電宣布，與台灣電信三雄、中移動、中電信、中東電信業者、全球獨立軟體供應商共同致力打造宏達電元宇宙VIVERSE，另外，宏達電也宣布將和高雄市政府攜手推行「元宇宙造鎮計畫」。

宏達電在今年MWC揭露元宇宙願景VIVERSE後，宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，宏達電已與台灣三大電信公司達成策略合作共識，展開電信商5G服務與VIVERSE平台應用的整合，將打造專屬於電信商的優質元宇宙服務內容，同時並針對5G系統與終端設備共同研發，為5G發展更多元商用服務作準備。

除了電信三雄外，黃昭穎也表示與中國移動、中國電信、Etisalat、歐洲Hutch Group、Zain Group達成合作共識，將在全球共同推廣VIVERSE。

另外，宏達電也宣布與高雄市政府共同推動「元宇宙造鎮計畫」，結合VIVERSE、高雄當地的5G AIoT建設、數位內容、AR/VR、區塊鏈、Fintech等相關產業鏈，初步規劃將高雄市政府行政大廳、廣宣活動、藝文活動、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的「高雄市民卡」NFT，號召首批「元住民」搶先體驗元宇宙生活圈，透過宏達電「以大帶小」率領高雄在地相關業者聯手造鎮，盼在今年啟動串起高雄元宇宙產業生態系。