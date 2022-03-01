普鴻（6590）董事會1日通過2021年全年財報，稅後淨利1.01億元，較2020年增25.6％，每股稅後盈餘4.64元，刷新歷史紀錄。普鴻董事會通過將發放現金股利3.8元，以1日收盤價65.9元計算，殖利率達5.76％，預計將於4月發放股利。

普鴻表示，2021年獲利較2020年同期成長續創新高，主要貢獻來自銀行核心系統的轉換及金融業因應FinTech的需求，帶動普鴻在財金，票交相關平台支付產品及在資安的需求持續增長。

普鴻表示，2021年毛利率水準維持在46％左右，主要來自於客戶數與維運服務量的增加，進而帶動提升維運與訂閱服務營收的比重占比及毛利率成長，並達到經濟規模經營模式。此外，普鴻子公司捷智商訊在2021年1月18日掛牌登錄興櫃，捷智商訊聚焦金融業的監理科技（RegTech）、洗錢防制及法規報表等項目，營運穩定向上，也為普鴻營運添動能。

普鴻表示，近年積極投入人工智慧技術的研發，帶動整體營收及獲利表現持續成長；除提供銀行業資訊服務外，同時也跨足保險業、證券業、投信業等金融相關產業，預期將可爭取更多機會並創造更高市占率，亦為普鴻資訊帶來營運綜效。

此外，除了金融業以外，普鴻也將觸角延伸到製造業，2021年6月投資華致資訊，提供製造業的資訊服務，以擴大跨業營運。

而元宇宙成未來趨勢，普鴻在商業模式上也做出改變，推出「安控即服務」（Security as a Service，SaaS）訂閱制，配合客戶彈性財務規劃部署，並提供優於國外競爭對手的全天候在地服務，減輕維運人員的工作。普鴻表示，目前「安控即服務」除已於玉山銀行柬埔寨分行使用外，今年二月與印尼第二大銀行正式簽約合作，有機會再擴大海外市場。

而近期科技業需才孔亟，普鴻表示，今年針對技術人員大幅加薪，以回應市場人才需求，近年也深入學校，目前已與6所大專院校合作，積極培育本土金融資訊人才。

展望2022年，普鴻表示，除了深耕支付應用、金融應用及資訊安全，也將著墨於金法規報表、營運報表等相關領域和服務，也將延續連結金融資訊服務生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在行動支付時代加速數位轉型。