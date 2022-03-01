兆豐銀1日宣布，將推醫護優惠信貸，除了最高可貸300萬元，前三期利率更下殺0.1％，對此兆豐銀指出，以實際行動力挺全國醫護人員，即日起至3月31日前，凡是醫師、護理師、藥師、任職於醫院的正式職員或約聘僱人員滿一年者皆可辦理。

新冠疫情肆虐，身處第一線的醫護人員為守護全民健康，日以繼夜、堅守崗位投入防疫工作，兆豐銀表示，為感謝醫護人員為防疫所付出的辛勞，特別推出該「醫護人員線上信貸優惠」方案。

兆豐銀也發現，這波疫情已加速催化民眾對遠端金融服務的使用意願。根據兆豐銀行最新統計，110年透過線上貸款平台申貸的月均量，已較109年大幅成長96％，顯見民眾愈來愈習慣在手機上辦理金融交易，不僅可避免外出、減少不必要的接觸，更可享有線上申辦信貸的利率減碼優惠。

以這次「醫護人員線上信貸優惠」方案來說，凡有資金週轉需求的醫護人員，直接透過兆豐銀行線上平台「信貸e把兆」辦理信貸，貸款期間5-7年，採兩段式利率，第一段（前3個月）利率固定為0.1％，第二段（第4個月開始）利率則視個人資信條件有所不同，最低1.58％起。

若以貸款金額30萬元，借款期間5年為例，各項費用5300元（開辦費5000元、信用查詢費300元）計算，總費用年百分率2.15％起，每月平均繳付本息約5194元；而在申辦速度上，兆豐銀行也強調，線上申請更快，若民眾先備妥身分證及財力證明文件，如綜合所得稅清單、扣繳憑單或是近一年薪資轉帳存摺，透過手機立即拍照上傳直接進行線上申請，銀行核貸完成後即可進行線上簽約撥款。