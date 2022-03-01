證交所今（1）日接獲和淞（6826）函知撤回其股票上市申請案。證交所表示，和淞於去（110）年12月28日申請股票上市，摘錄來函內容指出，「基於未來整體業務經營考量，先行撤回其股票上市申請案」。

證交所董事會通過晉弘上市案
1月券商定期定額45.45億元 再寫新高
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