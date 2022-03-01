農曆年假期間屬於傳統淡季，南台灣今年1~2月買賣移轉棟數統計出爐，台南、高雄成交表現強勁，分別成長5.8%、5.7%，呈現價量齊揚、淡季不淡的現象。房仲業者分析，市場仍存有資金動能，聚焦於低價話題區，因此有科技產業議題、房價相對低的南部區域，台南、高雄買氣依然延續，不動產具備避險價值，惟提醒買方近2年部分區域房價因熱錢虛漲，短期持有得留意追高風險。

高雄、台南有科技產業議題，加上市場仍存有資金動能，買氣依然延續。(記者張雅雲攝)

從1~2月移轉棟數資料顯示，南台灣的交易數量持續走升，台南市今年1~2月移轉棟數前3名分別為永康區536棟、安南區363棟、東區354棟。高雄市1~2月移轉棟數前3名分別為三民區1034棟、鳳山區672棟、楠梓區646棟。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，政府打炒房政策接二連三，且各主要國家走向貨幣緊縮，讓投資性買盤轉為觀望。價格由預售案領漲，許多區域房價創新高，賣方對價格多有堅持，然而打房政策及預計升息讓部分買方期待房價下修，因此買賣雙方陷入價格拉鋸。

此外，內政部打擊炒房之修正草案，顯示政府決心，抑制炒房團、讓投資型買方縮手，今年主力買盤應為自用及置產型買方，但物價上揚、通膨壓力，以及原物料上漲、人力成本增加，市場多評估未來房價難以下修，因此買氣並未大幅緊縮。

南部近幾年科技產業帶動不動產市場，南科從前年已讓周邊房價拉升，由於蛋白區起漲，去年開始買氣回攏至主要行政區，因此台南及高雄人口多的行政區交易量提升，而高雄楠梓區因台積電推升買氣，穩坐銷售寶座。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，國際疫情未止，烏克蘭及俄羅斯爆發戰爭，對於通膨影響甚深，更添增全球經濟的不確定性，尤其各國升息速度、幅度備受關注，不動產仍具備避險價值，惟提醒買方近2年部分區域房價因熱錢虛漲，購屋務必掌握話題可否落實，降低價格鬆動的風險。