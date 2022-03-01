1隻棲息地在森林裡的白面鼯鼠出現在台東市街頭，疑似是民眾飼養走失。（民眾提供）

白面鼯鼠（民眾提供）

昨天晚間有民眾在台東市區志航路空地上蹓狗時，發現1隻俗稱飛鼠的「白面鼯鼠」逛大街，這種棲息在森林裡的野生動物竟然出現在市區，疑懷是有人飼養；台東縣政府農業處表示，白面鼯鼠雖不列入是保育類，但是一般人還是不能飼養。

昨天晚間，徐姓民眾帶著他的愛犬在台東市志航路附近的空地上散步，小狗突然靠近在電線桿下的1隻「像貓的動物」，2隻小動物互相打了個照面後，不知名的小動物跑進路邊草叢裡，f期間還在馬路中央稍微逗留。

民眾形容這隻奇怪的小動物「臉白白的、尾巴長長的」，原本以為是白鼻心，他用手機錄下畫面請專家鑑定，證實是棲息在中低海拔森林的白面鼯鼠，會出現在平地市區逛大街，很不可思議，因為好像不太怕人跟狗，懷疑是被人飼養的寵物偷溜出來後流浪街頭。

白面鼯鼠又稱飛鼠，但牠其實不會飛，主要是靠著飛膜藉由氣流滑行，距離較短時，則以跳躍方式移動。台東林管處育樂課技佐李宜帶表示，白面鼯鼠分布較偏向中高海拔，屬於夜行性動物，通常在晚上才會在林間出沒。

白面鼯鼠全身蓬鬆棕褐色的毛，加上1雙水靈的大眼睛討人喜歡，坊間也有人飼養，但是台東縣農業處副處長馬志安指出，白面鼯鼠雖然不是保育類，但是寵物店沒有經過許可也不能販售一般類野生動物，呼籲民眾不要購買。