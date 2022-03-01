今年（2022）的3月4日為農曆2月2日，也是傳統節日「龍抬頭」，根據民間傳說，這天是主管雲雨的龍王抬頭之日，象徵雨水漸多、萬物於初春開始甦醒，也被視作轉運的好時機。命理專家小孟老師在臉書粉專分享，天秤座、金牛座、巨蟹座和處女座的財運，會跟著「龍抬頭」一起向上飆升。

第4名：天秤座

天秤座在股市方面會有精準的眼光，懂得適時進場、安穩退場，讓自己的荷包賺得滿滿的；除此之外，你們也可以嘗試買刮刮樂或彩券，中獎率比其他人還高，在牌桌上的手氣也非常不錯，財運旺到不行。

第3名：金牛座

金牛座只要努力打拚事業，都會得到對等的回報，你們適合穩扎穩打的賺錢方式，一步一腳印地經營，事業運就能逐步提升，順利將財富賺回家；此外，你們還可能遇到貴人相助，有升職加薪的機會。

第2名：巨蟹座

巨蟹座的貴人運非常好，還很容易獲得意外之財，或是得到許多賺錢機會，而你們的貴人就是自己的另一半，他們是旺夫／旺妻的絕佳助手，讓你們做任何事情都能事半功倍，輕鬆賺大錢。

第1名：處女座

處女座會有偏財運，而且大部分都來自於認識的人，親朋好友會介紹不錯的入財門路、賺錢機會或投資方案，只要好好把握機會，就能夠賺飽荷包，也有機會認識之後創業合夥的對象，可以事先相互了解一下。