為讓更多人認識李道明，台灣國際紀錄片影展將放映他2003年導演的紀錄片《離鄉背井去打工》。（TIDF提供）

台灣國際紀錄片影展昨日揭曉本屆「傑出貢獻獎」得主，頒發給長期投入紀錄片製作、研究與教育的李道明，評審委員指出：「李道明對台灣紀錄片的貢獻，可以說是多面向的。他既是坐而言的論述者兼教育者，也是起而行的創作者。」

作為創作者，李道明從台灣解嚴前後制式化的影像中突圍，豐富了台灣紀錄片的多元性；作為學者與教育者，李道明在大學院校任教近40年，為台灣影視產業培育新血，其著作《紀錄片：歷史、美學、製作、倫理》，更是探索紀錄片的必讀專書。

李道明1953年出生於新竹，大學期間曾任電影雜誌《影響》主編，後來至美國費城天普大學攻讀廣播電視電影藝術碩士，成為台灣首位赴美專攻紀錄片的學者和創作者。得知獲獎後他謙稱自己十分幸運，「人生能專注於一件自己有興趣的工作，並且做出略有一些成績來，堪稱是件值得安慰與歡欣的事」。

李道明自1980年代開始從事影像製作，導演紀錄片、劇情片、動畫片、教育資訊影片及電視節目，並成立「多面向工作室」，帶領團隊大量拍攝紀錄作品，題材包括台灣歷史與社會、環境保護，以及原住民生活和文化等，為解嚴前後的台灣土地留下重要見證。