111學年度學測成績揭曉，台中市立清水高中今年國文科、英文科、數學B、自然及社會科的頂前均標成績都達全國水準。高三數理班陳意舒同學，沙鹿國中畢業，高中三年沒有補習，靠自己努力學習校內排名前1％，這次學測國文、英文、數學B、社會都是15級分、數學A考12級分、自然科14級分，也達全國頂標水準。

校方指出，蔡宜貞同學清水國中畢業，勤奮向學，勇於發問，校內排名前1％，這次學測四科56級分（國文、英文15級分、數學A12級分、自然14級分）；語文班柯佳蓉，清水國中畢業，也考出國英數社四科54級分，校內排名前2％，繁星推薦中錄取優質大學。

單科滿級分方面，有15科次同學分別獲得15級分，相較去年成長許多。以全國前標水準來說，四科（國英數自或國英數社）總級分達前標以上者，共有52位同學，相較於去年，在試題偏難的情況下，人數增加將近8位同學！數理班及語文班各科頂前標表現，更是高於全國標準。

校方表示，以數理班而言，英文、數學A及數學B頂標均高於全國頂標級分；語文班國文、英文、社會等科，頂標亦高於全國頂標，表現相當突出！日前參加2022年亞洲及國際物理奧林匹亞競賽國家代表隊通過初選的陳信佐同學，這次在數學A偏難的情況下，考出13級分的優異成績（全國頂標10級分，清中有17位同學達頂標，近50位同學達前標以上）。

校長黃偉立表示，清水高中透過特殊選才錄取大學，目前有為王于桐錄取國立嘉義大學資工學系、蔡岑憶錄取亞洲大學資訊傳播學系、熊怡淇錄取靜宜大學化妝品科學系、王敏薰錄取靜宜大學法律系、廖昱欣同學錄取逢甲大學會計系；從同學的表現，再次印證就近入學政策的成功，選擇社區優質高中就讀，成就自我、適性發展。