烏克蘭購自土耳其的拜拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2），再次發揮不對稱作戰的奇效，在烏克蘭南部成功摧毀了俄羅斯武裝部隊山毛櫸(9K37 Buk，北約稱為SA-17)地對空飛彈系統。
防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭軍方發布了一段TB2的攻擊影片，無人機在上空盤旋一段時間後，精準的打擊了藏在樹下的山毛櫸飛彈，1分鐘後，再打擊旁邊的另一輛山毛櫸飛彈車。
推特《衝突報告》(Clash Report)指出，儘管俄羅斯已在烏克蘭佔領區裡運入大量的地對空飛彈系統和電子干擾設備，但顯然土耳其製的TB2不受影響，仍然發揮作用，甚至直接打擊防空飛彈。網站還猜測，如果TB2數量足夠，可能會擴大打擊俄軍部隊，主要是後勤車輛、貯油、彈藥庫等等目標。
TB2無人機是由土耳其航空專家塞爾柱克•拜拉克塔(Selçuk Bayraktar)所研發，他在美國學習機器人工程學，回國之後就成立拜拉克塔公司。TB2最大載彈重量超過150公斤，無人機可以飛行高達6800公尺，盤旋時間超過24小時。
2018年1月，烏克蘭向土耳其購買12架TB2、3套控制站與相應的飛彈，總價值6900萬美元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。