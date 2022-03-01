烏克蘭購自土耳其的拜拉克塔TB2武裝無人機（Bayraktar TB2），再次發揮不對稱作戰的奇效，在烏克蘭南部成功摧毀了俄羅斯武裝部隊山毛櫸(9K37 Buk，北約稱為SA-17)地對空飛彈系統。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭軍方發布了一段TB2的攻擊影片，無人機在上空盤旋一段時間後，精準的打擊了藏在樹下的山毛櫸飛彈，1分鐘後，再打擊旁邊的另一輛山毛櫸飛彈車。

TB2無人機炸毀俄國山毛櫸防空飛彈車。(圖/Youtube截圖)

Bayraktar TB2 destroyed Russia's Buk Missile

推特《衝突報告》(Clash Report)指出，儘管俄羅斯已在烏克蘭佔領區裡運入大量的地對空飛彈系統和電子干擾設備，但顯然土耳其製的TB2不受影響，仍然發揮作用，甚至直接打擊防空飛彈。網站還猜測，如果TB2數量足夠，可能會擴大打擊俄軍部隊，主要是後勤車輛、貯油、彈藥庫等等目標。

TB2無人機是由土耳其航空專家塞爾柱克•拜拉克塔(Selçuk Bayraktar)所研發，他在美國學習機器人工程學，回國之後就成立拜拉克塔公司。TB2最大載彈重量超過150公斤，無人機可以飛行高達6800公尺，盤旋時間超過24小時。

2018年1月，烏克蘭向土耳其購買12架TB2、3套控制站與相應的飛彈，總價值6900萬美元。