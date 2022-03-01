台股1日開高走高，各類股滿面紅光，由鋼鐵、航運股領軍大盤收復五日均線，終場上漲1.39％，收17898.25點。

台指期1日上漲301點至17911點。價差方面，台指期轉為正價差13.75點，電子期轉為正價差0.15點，金融期逆價差縮至0.3點。

現貨部分，三大法人買超151.41億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1821口至7327口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少2279口至18087口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1156口至4317口。

永豐期貨指出，主要權值股開高走穩，聯電延續上周漲勢，上漲3.84％，聯發科、鴻海漲幅過1％，台積電連兩日收平，航運股為買盤追逐標的，長榮、陽明漲逾4％，而近期國際鎳價飆漲，帶動鋼鐵類股上漲3.87％，中鋼漲逾半根漲停，佳大、新鋼、志聯均亮漲停燈。

整體來看，台股上周受烏俄局勢干擾，股市波動劇烈並拉回，1日各類股全面反彈回神，惟大盤近期呈現價漲量跌，後續仍須關注地緣政治引發的效應。