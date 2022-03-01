新台幣對美元匯率，1日下午收盤28.02，較上個交易日28.021，略升0.1分，可視之為平盤。在台幣匯率全日偏弱下，台北匯市3月第一天的最後一盤價格，出現豬羊變色，交易員親眼滿手美元的出口商拋售，成功翻轉盤勢。台北外匯經紀公司當日成交金額為13.62億美元，尚屬正常量。

俄烏戰事暫時難息，投資人避險情緒高漲，帶動美元強勢，地緣政治推升美元指數1日上漲至96.87，新台幣對美元匯率盤中呈現偏弱，1日上午最低貶至28.065 元，和收復失地的台股大盤，表現脫鉤。主要亞幣中，上午對美元匯率偏弱的日圓、韓元，下午收盤前也有翻盤的表現，人民幣雖然仍對美元貶值，實際上貶幅很小，可說是和台幣相近，在平盤價位上下游離。

由於出口表現連月紅通通，出口商滿手美元等待好價位拋售，只要台幣匯率偏弱態勢明顯，出口商隨時出手。此外，外資在2月農曆春節前賣出台股，3月需要重新匯入佈局，卻剛好卡在俄烏戰事，全球政經局勢持續惡化，外資的進一步動作，是觀察新台幣匯率前景的另一大考量。

富蘭克林投顧分析，為應對俄羅斯的侵略行為，美、歐國家祭出多輪多項目的制裁，重要項目包含制裁俄羅斯大型銀行、限制俄羅斯使用美元/歐元/英鎊/日圓的交易能力、限制對俄羅斯高科技產品出口等，美元成為全球資金避險的重要去處，歐元、英鎊都同步下跌，而俄羅斯盧布情況最慘，上周對美元重挫8.73％，1日出現止貶、甚至小升0.64％。近日國際匯市的波動及方向，近乎由戰事相關的國際談判桌決定，保守投資人應慎入。