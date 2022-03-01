俄烏緊張情勢持續升高之際，美國總統拜登指派跨黨派訪問團訪問台灣。訪問團今天抵台，由美前參謀長聯席會議主席穆倫率領，成員背景均以國防及國安為主，蔡英文總統將於明天（2日）上午接見訪問團一行。大陸外交部發言人汪文斌今天（1日）在例行記者會中回應，美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的；大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局乞靈於外部勢力為自己謀「獨」挑釁撐腰壯膽，一條道走到黑，只會加速滅亡。

陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部官網）

汪文斌表示，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅定不移。美方派任何人展示所謂「對台支持」都是徒勞的。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方往來，慎重處理涉台問題，以免進一步嚴重損害中美關係大局和台海和平穩定。

與此同時，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（1日）發布答記者問評論，靠勾結外部勢力換不來安全，換不來合灣民眾的福祉，只會進一步讓台灣淪為外部勢力反華遏華的棋子。民進黨當局乞靈於外部勢力為自己謀「獨」挑釁撐腰壯膽，一條道走到黑，只會加速滅亡。

朱鳳蓮表示，大陸堅決反對美國和台灣以任何藉口、進行任何形式的官方往來。任何所謂「挺台」之舉改變不了台灣是中國一部分的事實，也阻擋不了中國的統一進程和民族復興。

朱鳳蓮呼籲，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報有關規定，停止在台灣問題上繼續玩火。

美國拜登總統指派跨黨派資深代表團，由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，訪團成員包括：前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. OSullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

總統府發言人張惇涵表示，訪團成員涵蓋民主、共和兩黨的卸任高層國安官員，充分展現美國對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。