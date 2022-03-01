知名藝術家賴新龍花開浮金《藏金系列2022》個展，即日起至4月24日在高雄臻藝術展出，這是他繼夢蝶系列與色彩詩系列後，這兩年推出的新作品，藉由自由揮灑的刮擦筆觸、理性線條的經營，與反襯出多彩豐富的大面積色塊與多色彩塗抹，整體營造出一種想像中空間深遠的寬闊感。

1964年出生於屏東縣的賴新龍，畢業於中國文化大學美術系，曾赴蘇格蘭鄧肯喬登斯坦藝術學院修讀藝術創作，並獲得英國鄧迪大學公共藝術與藝術創作碩士，返台後曾任大仁科技大學數位多媒體設計系系主任、高雄市現代畫學會理事長及悍圖社第七、八任社長，台北市立美術館第二屆現代雕塑大展首獎得獎人及高雄市立美術館光之雕塑藝術展得獎人之一。

在《藏金系列》作品中，賴新龍運用畫面營造出詩意盎然的意象，以多彩色塊所形構成的抽象畫面；近看可發現因顏料堆疊及筆觸痕跡的紋路，形成了特殊質感肌理，而意象的色塊在各種顏料的局部覆蓋下並未完全顯現，畫面與線條之間有許多金色的點，是忽隱忽現，就如同在各處藏金的表現。這種畫面中介於虛與實之間的朦朧感，也是一種低調與隱藏富有的表徵。

賴新龍為台灣公共藝術理論與創作的開路先鋒之一，發表多篇現代雕塑與公共藝術學術性文章，目前在台灣從事藝術創作、藝術教學與生活，曾於台灣、中國大陸、美國、英國、蘇格蘭、日本、韓國、馬來西亞、香港、澳門等地展出，作品獲北美館、高美館、台美館藝術銀行、英國蘇格蘭皇家畫廊、韓國長安美術舘、上海寶龍藝術機構、馬來西亞第一現代美術館、蘇州基業藝術舘及私人廣泛收藏。

賴新龍個展《花開浮金》藏金系列

展覽期間：即日起至4月24日

展覽地點：臻藝術

展覽地址：高雄市前鎮區中山二路208號