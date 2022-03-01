俄羅斯入侵烏克蘭引發雙方激烈軍事衝突，西方多國也對俄羅斯祭出經濟制裁。根據美國有線電視新聞網(CNN)公布的民調顯示，大多數美國人都贊成對俄羅斯的制裁行動，但值得注意的是，有58%美國人反對美國軍事介入俄烏衝突，而這份民調結果也在網路上引發台灣網友熱議。

CNN在2月28日公布一份關於美國人對俄烏軍事衝突看法的民調，民調結果顯示，有83%美國人贊成加強對俄羅斯經濟制裁，17%反對；62%美國人贊成美國採取更多行動阻止俄羅斯在烏克蘭的軍事行，有38%的人反對；若制裁不起作用，只有42%的人贊成軍事介入，有58%的人表示反對。同時，只有４２％美國人認為美國總統拜登能針對這次危機做出正確的決策。

這份民調也在ＰＴＴ上引發網友熱議，「很正常吧，戰間期美國想出兵是很難的」、「除非自家被打，要不然美國人民一向是反對出兵」、「可是台灣需要美國人幫打仗」、「58%的人反對，美國人再也不傻了」、「誰希望死自己國家的人替外國打仗啊」、「如果是你兒子，你願意嗎」、「美國打了20年戰爭 很煩了」。

還有一些網友則表示，「如果換成台灣贊成的人會變幾趴？」、「台灣也一樣啦，反戰的美國人」、「台灣也做個民調吧，看看台灣願不願意出兵」、「台灣人請不要強迫美國出兵協防台灣，一個不同意，美國更有力」、「台灣人除了情緒勒索美國外，還會什麼」。