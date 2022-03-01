BMW i8火辣女副駕徵行車記錄器 「鏟車片」真的有人給了

中山高27日發生5車追撞，其中1輛千萬超跑BMW i8衝進前方休旅車底盤下，「鏟車」照曝光引發關注。坐在i8副駕駛座的火辣正妹「Kimi柔」事後在臉書直呼「差點駕鶴西歸」、「我以為我死定了」，並徵求行車記錄器畫面，結果真的有人提供正後方行車紀錄畫面，撞擊瞬間曝光，十分驚人。

這起5車連環撞車禍沒有人受傷，但有網友在臉書分享i8整個車頭插進休旅車底盤，彷彿被休旅車「騎」在下面照片，照片中還出現一名身穿粉色連身毛衣「下半身失蹤」的長髮女子，引發關注。

該女子正是網紅小模「Kimi柔」，她在臉書分享多段場車禍現場影片，並發文「唉，好好的一台車，屁股就親下去了」、「差點駕鶴西歸」、「我以為我死定了」，並希望有更多人能提供行車記錄器。

結果真的有網友貼出i8鏟車的影片，影片中看起來i8速度似乎沒有很快，但仍將前方休旅車鏟到整台車跳到i8車頂，「鏟車」瞬間畫面十分驚人。